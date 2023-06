Entdecken und erforschen, was es in fernen Ländern gibt. Die Kinder stellen auch selbst besondere Dinge her.

Die Ferienbetreuung findet täglich zwischen vom 17.07. bis 21.07. immer von 10 bis 15 Uhr statt. Das Angebot kostet 20€ und eine Voranmeldung bei Petra Schürer, unter 0421-98997718 ist erforderlich.