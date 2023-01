© Quartier Enter!Focke

Über 200 Kinder und Jugendliche haben sich im Projekt der gemeinnützigen Kulturförderungsgesellschaft "Quartier" 14 Monate lang mit Original-Exponaten des Bremer Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte auseinandergesetzt und zu eigenen Arbeiten anregen lassen.

In 14 von Künstler:innen geleiteten Werkstätten haben sie eigene Werke geschaffen, die jetzt bis zum 16. April 2023 neben den Originalen präsentiert werden. Sie ließen sich von Möbeln und Wohnkultur aus früheren Zeiten, den Porträts von Bremer und Bremerinnen sowie von alten Spielzeugen im Kindermuseum inspirieren. In Rundgängen lernten die Gruppen Haus Riensberg und das Schaumagazin sowie die Wissenswerkstatt Archäologie mit der Sammlung aus der Ur- und Frühgeschichte kennen. Angeleitet von professionellen Kunstschaffenden entstanden in einem mehrmonatigen Prozess vielfältige Ergebnisse: sprechende Porträts, bunte Gläser, Spielzeuge, aber auch Videoarbeiten und Fotografien. Eine Gesamtschau im Haus Riensberg und im Eichenhof präsentiert die Arbeiten.

Zur Vernissage am 7.2.

