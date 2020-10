× Erweitern © Theater Wrede Entlein gut, alles gut

Abenteuer zwischen Seifenblasen, Badewanne und Meer gibt es im Puppenspiel für alle ab 2 Jahren.

In die Wanne, Stöpsel rein, Wasser marsch! Noch ein bisschen Seife und schon startet die Badezeit. Beim Planschen und Plätschern findet sich so einiges, aber etwas darf nie Fehlen: Das Entlein! Da wird aus einem Schwamm eine Qualle, aus einem Handtuch eine Ente und ein Schwimmflügel wird schnell zum Fisch. Oder ist es doch ein Schwimmflügel? Ein und dasselbe ist eben nicht immer ein und dasselbe, denn das Entlein hat oft eine ganz andere Idee und hinterfragt die Perspektive. Darstellerin und Puppenspielerin Kristina Feix springt zwischen ihrer Rolle und der des Entlein hin und her.

Was auf den ersten Blick nur noch einem kleinen Badeabenteuer aussieht, zeigt auf den zweiten Blick die ganz großen Fragen der Zwischenmenschlichkeit auf: Wer bin ich? Und wie sehen mich andere? Hier wird schnell klar, Unterschiede sind nichts Schlechtes und können sogar inspirieren. Musiker David Gutfleisch vertont dabei mit seinen Klängen die einzelnen Schritte der beiden Figuren.

Kinder zahlen 7 Euro und Erwachsene 11 Euro Eintritt.