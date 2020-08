Equus - auf den Spuren der Pferde

× Erweitern © Hilk/Natureum Niéderelbe Equus, Natureum Niederelbe

Im Natureum in Balje dreht sich alles um die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt der Elbmündung. Riesige Pottwal-Skelette, eine Wasserspielanlage mit Goldschürfstation, verschiedene Tiere und Experimentierbereiche versprechen Spiel, Spaß und Abenteuer für Groß und Klein. Die Kinder können einen Blick in einen echten Bienenstock werfen oder am Ebbe-Flut-Modell eine Sturmflut auslösen.

In der aktuellen Sonderausstellung Equus (Pferd auf lateinisch) beginnt ein spannender „Ritt“ durch die Welt der Pferde bei dem nur fuchsgroßen Urpferd und den letzten Wildpferden. Es geht weiter durch eine Zeit, in der das Pferd als Arbeitstier, „Verkehrsmittel“ und Kriegskamerad unentbehrlich war bis in die heutige Pferdezucht mit den vierbeinigen Sporthelden. Die Besucher erfahren, wo beim Pferd das Knie sitzt, warum man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut und wieso noch niemand ein Pferd vor einer Apotheke kotzen gesehen hat.

Natürlich dürfen auch die sagenhaften Einhörner und Zentauren nicht fehlen. Und der eine oder andere wird den Helden seiner Kindheit wieder begegnen – von Karl May über die Ponys vom Immenhof bis hin zu Bibi und Tina...