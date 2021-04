Cinema Europa: Erasmus - Europa für alle?

Die Filme des Cinema Europa Projektes, die im Rahmen der Europawoche Bremen gezeigt werden, erlauben unterschiedliche Zugänge und Perspektiven rund um das Thema Europa.

Junge Menschen, die erstmals am Austauschprogramm Erasmus+ teilnehmen, stehen im Zentrum der arte-Dokumentation. Sie stehen auch stellvertretend für eine ganze Generation, die sich fragt, ob und in welcher Form ein gemeinsames Europa in Zukunft noch möglich sein wird. Der Film geht der Frage nach, wie die Erlebnisse im Ausland die Vorstellungen, das Selbstverständnis und die Werte der für den Film ausgewählten Frauen und Männer beeinflussen. Ehemalige Erasmus-Teilnehmer aus den 80er und 90er Jahren erzählen, wie diese Erfahrung ihr Leben geprägt hat.

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Sichtungslink für den Film, mit dem dieser jederzeit bis zum 7. Mai angeschaut werden kann.

Dokumentation, F/GR/IR 2019, Regie und Drehbuch: Andreas Apostolidis und Angeliki Aristomenopoulos, 70 Min.