Erdbeeren mit Sahne

"Strawberries and Cream" von John Playford war im England des 17. Jahrhunderts ein wahrer Hit! Damals war es üblich, dass die Musiker:innen berühmte Melodien in eigenen Arrangements immer wieder neu auf die Bühne brachten. La Ninfea macht es heute nicht anders! In seinem festlichen Jubiläumskonzert für Groß und Klein holt das Ensemble so Playfords Hit und andere berühmte Melodien in unsere Zeit. Die Mädchenkantorei am Bremer Dom präsentiert die "Ohrwürmer" von damals mit eigenen Texten, coolen Moves und Tänzen erfrischend neu – eine witzig-freche Interpretation alter Hits, bei der auch das Publikum mitsingen, -tanzen und -musizieren kann! Das Familienkonzert ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Der Eintritt kostet für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro.

Eine Stunde vor Konzertbeginn wird im Foyer ein Workshop angeboten. Die Teilnehmenden basteln kleine Instrumente, auf denen sie anschließend im Konzert spielen.