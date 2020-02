Erfolgreich Wiedereinsteigen

Silke Steckel, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, informiert über gesetzliche Grundlagen bei Arbeitslosigkeit, die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt, Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche und Bewerbungshilfen. Wer Fragen zum beruflichen Wiedereinstieg hat, kann sich unverbindlich informieren und beraten lassen. Mehr als zwei Drittel aller Erziehungsberechtigten nehmen Elternzeit in Anspruch. Aber nicht immer ist ein Wiedereinstieg bei ihrem bisherigen Arbeitgeber möglich. Der Wiedereinstieg bietet aber auch Chancen für eine Neuorientierung. Für Eltern, die nach der Familienphase den oftmals schwierigen Wiedereinstieg in den Beruf anstreben, ist diese Veranstaltung eine gute Möglichkeit sich zu informieren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da im unmittelbaren Veranstaltungsumfeld nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, wird die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Das Berufsinformationszentrum Bremen ist mit der Straßenbahn 2 und 10 oder mit der Buslinie 25 gut erreichbar.