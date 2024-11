Erinnern heißt kämpfen

Die Wanderausstellung erinnert an die Schicksale von elf Menschen, die durch rechte Gewalt in Niedersachsen ihr Leben verloren. Nur zwei von ihnen sind bisher offiziell als Opfer rechter Gewalt anerkannt. So unterschiedlich die Taten im Einzelnen waren, so eint sie, dass Täter ihre Opfer nicht wahllos attackierten. Sie wurden gezielt ausgewählt, weil sie eine andere Hautfarbe oder Sexualität hatten oder einer bestimmten Gruppe zugeordnet wurden.

Die Ausstellung ist in drei Teile gegliedert und wird durch Roll-Up Motive, Audios und Videos begleitet. Im ersten Teil werden Begriffe, unterschiedliche Erfassungskriterien rechter Gewalt und die gesellschaftspolitischen Kontexte beleuchtet. Der zweite Teil zeigt Einzel-Portraits der Opfer sowie weitere Fälle tödlicher Gewalt, bei denen es Hinweise auf rechte Tatmotive gibt. Der letzten Teil der Ausstellung endet mit einem Ausblick zu Formen des Erinnerns und des Umgangs mit rechter Gewalt aus verschiedenen Blickwinkeln.

Die Wanderausstellung wird am 28. November um 18 Uhr eröffnet und kann bis zum 12. Dezember kostenlos besichtigt werden.

Öffnungszeiten: Di - So 11 - 17 Uhr