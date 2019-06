©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Die Jugendkulturarbeit e. V. und das BZTG Ehnernstraße führen die Performance über die bald fehlenden Zeitzeugen des Nationalsozialismus und Holocaust im Rahmen der Jugendtheatertage 2019 auf.

Die Performance ,Erinnerungen sind Leben‘ betrachtet Erinnerung an Nationalsozialismus und Holocaust vor dem Hintergrund, dass in absehbarer Zeit die persönliche Begegnung mit Zeitzeug*innen und deren „authentischer Zeugenschaft“ kaum mehr möglich sein wird. Was passiert, wenn es keine Zeitzeug*innen mehr gibt, wie kann nationale Geschichte in einer multikulturellen Gesellschaft vermittelt werden, was versteht man unter einem Erinnerungsort und können Menschen Erinnerungsorte sein? Das waren Fragen, die am Anfang der gemeinsamen Recherche standen. Biografien Überlebender, historische und lyrische Texte sowie Dokumente zu jüdischer Stadtgeschichte wurden erforscht und diskutiert, und der persönliche Bezug junger Menschen zu Geschichte wurde hergestellt. Über theaterpädagogische Zugänge sind sprachliche und choreografische Szenarien entwickelt worden.

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.