Erlebe die Meteor-Expedition

Reisetagebücher spielten eine wichtige Rolle bei der Meteor-Expedition von 1925 bis 1927. Sie dokumentierten nicht nur den wissenschaftlichen Fortschritt, sondern auch den Alltag und die Herausforderungen an Bord. Besonders das Tagebuch von Kapitän Fritz Spiess ist von großer Bedeutung. Nach einer Führung durch die Sonderausstellung basteln Familien gemeinsam ein kleines Reisetagebuch zum Mitnehmen.

Treffpunkt: Eingang Schiffswelten

Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, alle bis einschließlich 18 Jahre frei.