Pflanzen finden, Schnitzen, Essen am Lagerfeuer zubereiten und verspeisen und schöne Stunden in der Natur verbringen. Mit viel Raum für das Unerwartete verleben Kinder ab 6 Jahren regelmäßig dienstags (außer in den Ferien) eine glückliche Auszeit im Garten mit der Erlebnispädagogin.

Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Monat, die Anmeldung erfolgt online oder telefonisch.