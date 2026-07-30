Ponyspaziergang

× Erweitern © Christin Nalıncıoğlu/PSV Eggese Pferdesportverein PSV Eggese Pony Sally freut sich auf Besuch

Viel frische Luft, Bewegung und ein lustiges Ponyschnauben, was kann es Schöneres geben? Kinder und ihre erwachsene Begleitung erleben einen 30-minütigen Spaziergang mit den freundlichen Ponys. Anschließend darf auf der Strohburg oder auf unserem Sandhügel getobt und beim gemütlichen Picknick entspannt werden.

Ihr benötigt festes Schuhwerk, Helme können ausgeliehen werden.

Die Teilnahme kostet 30 Euro nach Anmeldung per Mail.