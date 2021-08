Ernährung in der Schwangerschaft

Im kostenlosen Online-Vortrag für Omas und Opas informiert die Verbraucherzentrale Bremen in Kooperation mit der VHS über aktuelle Ernährungsempfehlungen für Schwangere. In lockerer Runde wird den Fragen auf den Grund gegangen, warum zum Beispiel die (Schwieger-)Tochter keine Tipps von den Großeltern will, worin die Unterschiede in der Ernährung zwischen früher und heute liegen und ob es richtig ist, dass Schwangere Nahrungsergänzungsmittel einnehmen.

