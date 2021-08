Ernährung von Kleinkindern

× Erweitern © Karry Wilson/pixabay.com Großeltern, Oma, Opa, Enkelkind

Das kostenlose Online-Seminar für Großeltern geht der Frage nach, welche Lebensmittel nach wie vor ungeeignet sind, ab wann das Enkelkind am Familientisch mitisst und was sie tun können, wenn es wählerisch ist oder wenig isst. Auf diese und viele andere Fragen werden bei diesem Online-Seminar Antworten gegeben und so für die Beteiligten ein Stück Sicherheit geschaffen. Der Vortrag findet in Kooperation mit der VHS statt.

