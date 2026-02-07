Ernährung, die wirkt

Ein Wolf, der frisst nur Fleisch, das ist klar. Schafe und Kühe fressen nur Pflanzen. Hühner fressen praktisch alles. Und der Mensch isst... ja, was davon essen wir? Heute schauen sich Familien und Kinder ab 8 Jahren an, warum manche Tiere - und auch wir Menschen - nur bestimmte Dinge essen und andere alles wegfuttern, was nicht niet- und nagelfest ist.

Wie diese verschiedenen Arten der Ernährung heißen und welche Vor- und Nachteile sie für Menschen und die Natur haben, will sich die Gruppe ganz vorurteilslos ansehen. Der Einstieg in diese Reihe ist jederzeit möglich.

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Mail.