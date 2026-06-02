Junges Gemüse? Juckt mich doch die Bohne!

Warst du schon mal auf einem echten Bauernhof? Mochtest du die Kühe am liebsten, oder doch die Schweine? Hühner können manchmal richtig kuschelig sein. Eine solche Vielfalt ist toll, aber existiert die auch überall? Heute schaut sich die Gruppe an, wie Tierhaltung richtig geht, mit glücklichen Tieren und Menschen. Und am Ende wissen alle, warum es uns nicht die Bohne jucken sollte, mehr Bohnen zu essen. Für Familien und Kinder ab 8 Jahren.

Kosten pro Treffen 5 Euro; der Einstieg in die Reihe ist jederzeit möglich. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Mail.