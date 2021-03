Ernährung von Säuglingen

× Erweitern © Karry Wilson/pixabay.com Großeltern, Oma, Opa, Enkelkind

In der kostenlosen Online-Vortragsreihe "Das Großelternfrühstück" für Omas und Opas, die ihre Enkelkinder betreuen, informiert die Verbraucherzentrale Bremen über die richtige Ernährung von der Schwangerschaft bis zum Kleinkindalter.

Der heutige Vortrag dreht sich um das Thema Stillen und Milchersatznahrungen. Welcher Brei ist der richtige? Was können Großeltern tun, wenn das Füttern mal nicht so rund läuft? Sollten die jungen Eltern den Brei besser selbst kochen oder sind die gekauften Gläschen genauso gut? Was darf das Baby schon essen, was lieber noch nicht?

