Ernährung von Säuglingen

© Karry Wilson/pixabay.com Großeltern, Oma, Opa, Enkelkind

Werdende und "frisch gebackene" Großeltern finden im kostenlosen Online-Vortrag der Verbraucherzentrale Bremen heraus, wie sie ihre (Schwieger-)Tochter in der ersten Zeit unterstützen können. So erfahren sie zum Beispiel, wie oft das Baby trinken muss, wann der erste Brei gefüttert wird und ob es Unterschiede zwischen früher und heute gibt. Der Vortrag findet in Kooperation mit der VHS statt.

