Eröffnung Jugendtheatertage mit Premiere

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eröffnung der Jugentheatertage 2019. In 24 Vorstellungen vom 22. Juni bis 30. Juni 2019 und einem umfangreichen Rahmenprogramm treffen spielbegeisterte junge Menschen aufeinander und stellen in verschiedenen Inszenierungen ihre Perspektive auf zeitkritische Themen dar. Diese Inszenierungen sind Endprodukte kreativer Probenprozesse, die die Jugendlichen in verschiedenen Gruppen gemeinsam durchlaufen haben.

Den Auftakt macht die Theateraufführung des Jugendclub des Oldenburgischen Staatstheaters mit dem Stück "DAS TIERREICH". Es ist Sommer in einer deutschen Kleinstadt, und 12 Jugendliche brechen in die Ferien auf, in die große Freiheit. Vor dem Hintergrund der unaufgeregten Urlaubsstimmung ereignen sich alltägliche Nebensächlichkeiten und philosophische Grundsatzdiskussionen, große Gefühle, Tagespolitik und deutsche Geschichte. Doch auf einmal wird die Unbeschwertheit des Sommers auf die Probe gestellt...

Und im Anschluß geht es weiter mit der Premierenparty.

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.