La Strada Eröffnung 2023

Das 29. Internationale Festival der Straßenkünste bringt vom 8. bis 11. Juni wieder großartiges Straßentheater in die Innenstadt und ins Ostertor.

Auf dem Marktplatz und in den Wallanlagen lockt das bunte Spektakel mit Darbietungen aus Akrobatik und Theater, Clownerie und Puppenspiel. Arist:innen aus aller Welt erzählen Geschichten von ungewöhnlichen Begegnungen, alltäglichen Missgeschicken und fremden Welten. Beim Festival ist für alle etwas dabei, um unter freiem Himmel den Alltag zu vergessen. Der Eintritt zu allen Open-air-Vorführungen ist frei, wie bei Straßenkünstler:innen üblich, geht nach der Show der Hut rum.

Eröffnung mit Balance

Eröffnet wird das Festival am 9. Juni um 20.30 Uhr auf der Wiese vor der Kunsthalle mit einem akrobatischen Balanceakt. In ihrer "Exit-Show" beeindruckt die belgischen Künstlergruppe "Circumstances" mit einer beeindruckenden Zirkus- und Tanzperformance, bei der Bewegung, Partnerakrobatik und Balance Board verschmelzen, präsentiert von vier Zirkusartisten, die ihre Einzeldisziplinen in einer gemeinsamen Sprache zusammenführen.

Drei Tage volles Programm

In den drei darauffolgenden Tagen füllen Künstler:innen aus aller Welt den Marktplatz und die Wallanlagen mit fantasievollem Leben. Besucher:innen können eine energiegeladene Festivalatmosphäre mit über 100 Aufführungen aus Akrobatik, Musik, Tanz, Clownerie, Mobile Acts, Maskentheater und Installationen erleben.