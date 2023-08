Eröffnung der MINTmach Werkstatt

× Erweitern © Schlaues Haus Oldenburg/AHOI_MINT MINTmach Werkstatt Insekten unter dem Mikroskop

Um allen mehr Mut in MINT-Sachen zu machen, lädt das Landesmuseum Natur und Mensch lädt zum Kennenlernen der neuen Werkstatt ein. Da können Jugendliche, Familien und Neugierige einen Nachmittag lang Aktionen und Experimente des Projekts AHOI_MINT entdecken.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Kernthemen des Natur und Mensch, Archäologie und Naturkunde, bieten viele Anknüpfungspunkte für MINT-Themen, die sich in den Angeboten der neu entwickelten MINTmach Werkstatt wiederfinden. Sie sollen zum Forschen, Konstruieren, Experimentieren und Mikroskopieren einladen.

In den Workshops können Kinder und Jugendliche nicht nur zu spannenden Themen forschen, sondern auch eigene Fähigkeiten ausprobieren, mutig(er) sein und sich selbst als kompetent erleben,

erklärt Koordinatorin Kirsten Preuss.

Die MINTmach Werkstatt hat vorerst keinen festen Standort, sondern soll MINT-Bildung ausgehend von den Themen des Museums an vielen Orten ermöglicht. So finden sich Workshops im öffentlichen und buchbaren Programm des Natur und Mensch, aber auch vermehrt in kooperierenden Schulen, Freizeitstätten, Vereinen oder anderen Einrichtungen.

Zur Eröffnung werden Brückenbau-Experimente, Insektenvielfalt, Bäume erforschen und Feuermachen vorgestellt und können ausprobiert werden. Es gibt "Experimente zum Mitmachen“, „Virtuelle Welten – Privatsphäre erkunden“, das Schlaue Haus Oldenburg informiert über das Projekt AHOI_MINT und den MINT Cluster Nordwest, dem inzwischen 90 Institutionen angehören.

Weitere Informationen auf ahoi-mint.de