Erst staunen, dann bauen!

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Focke-Museum Schwachhauser Heerstr. 240, 28213 Bremen

Nach einer Familienführung durch das Kindermuseum stehen für kleine und große Kinder ab 6 Jahren Baukästen mit Ankerbausteinen sowie Metallbaukästen zum Schrauben und Konstruieren bereit. Hier können alle Familienmitglieder selbstständig eigene Bauwerke und Meisterstücke erschaffen. 

Das Mitmachen kostet für Kinder 5 Euro, Erwachsene zahlen den Museumseintritt in Höhe von 6 Euro.

Info

Focke-Museum Schwachhauser Heerstr. 240, 28213 Bremen
Workshops
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