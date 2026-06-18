Erst staunen, dann bauen!

Nach einer Familienführung durch das Kindermuseum stehen für kleine und große Kinder ab 6 Jahren Baukästen mit Ankerbausteinen sowie Metallbaukästen zum Schrauben und Konstruieren bereit. Hier können alle Familienmitglieder selbstständig eigene Bauwerke und Meisterstücke erschaffen.

Das Mitmachen kostet für Kinder 5 Euro, Erwachsene zahlen den Museumseintritt in Höhe von 6 Euro.