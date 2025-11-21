× Erweitern © Canva Erste Hilfe am Kind

Ein Sturz, ein verschlucktes Spielzeug, plötzliche Hustenanfälle oder Fieber – Eltern erleben so manches Abenteuer. Dieser Kurs gibt Sicherheit, Wissen und Routine und das gute Gefühl, in jedem Moment richtig reagieren zu können.

Die dreistündige Veranstaltung unterteilt sich in diese Themenblöcke:

Sicherung des Haushalts Verschlucken, Notruf, Kind ohne Bewusstsein/ohne Atmung, mit Praxisteil Was gehört in die Hausapotheke? Mit Fallbeispielen wie Fieberkrampf, Pseudokrupp, Verbrennung, Vergiftung u.a.

Teilnehmende werdende Eltern, Eltern und Großeltern erhalten ein Handout und Skript sowie ein Update in die aktuellsten Apps.

Die Teilnahme kostet 35 Euro nach nach Online-Anmeldung bei Bremen 1860.

AOK-Mitglieder bekommen 30 Euro von der Krankenkasse erstattet.