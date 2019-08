Erste Hilfe für Hunde und Katzen

Tierheilpraktikerin Petra Herrlett erklärt die Teilnehmenden, was in einer Notsituationen zu tun ist, wenn beispielsweise die Katze in eine Scherbe tritt oder der Hund einen Hitzeschlag erleidet. Dabei werden auch praktische Übungen wie das Anlegen von Verbänden durchgeführt. Hierfür können gerne "sozialverträgliche" Hunde mitgebracht werden. Vom Mitbringen von Katzen wird allerdings abgeraten, weil dies für die Tiere viel Stress bedeutet.

In den Teilnahmekosten von 39 Euro ist Kaffee und Kuchen mitinbegriffen. Eine Anmeldung bei Petra Herrlett unter 0421-3780809 oder info@pfoetchenzauber.de wird benötigt.