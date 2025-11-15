Erste Hilfe bei Kinder- und Säuglingsnotfällen

ASB Landesverband In der Vahr 61-63, 28329 Bremen

In den Erste-Hilfe-Kursen speziell für Kindernotfälle lernen Eltern, Großeltern und Erzieher:innen die häufigsten Gefahren- und Notfallsituationen kennen, in die Kinder geraten können. Sie erfahren dabei, welche Maßnahmen dann durchführen zu sind, was besonders bei Kindern zu beachten ist und auch, wie viele Notfälle vermieden werden können.

Die Teilnahme kostet 70 Euro nach Anmeldung.

