Vorbereitung auf die erste Zeit mit Baby

Der Informationsabend gibt Schwangeren und deren Partner:innen passende Informationen und praktische Tipps. Wer schwanger ist und so langsam den Überblick verliert, was noch alles vor der Geburt organisiert und vorbereitet werden muss oder allgemeine Fragen zum Start in ein Leben mit Baby hat, wird beim Informationsabend vorbereitet.

Die kostenfreie Veranstaltung ist als echtes Treffen vor Ort in der Frühberatungsstelle Süd im Quartierszentrum geplant. Die Anmeldung ist bis zum 13.04.2021 telefonisch oder per E-Mail möglich.