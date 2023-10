Erstelle deine eigene App

× Erweitern © Canva App programmieren

Egal ob Wettervorhersage, Musik abspielen, Chatten mit Freunden oder Spiele: Für (fast) jede Frage gibt es eine App.

In der Workshop-Woche im Rahmen der Code Week lernen Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren spielerisch grundlegende Konzepte der Informatik und Programmiermethoden kennen, erstellen erste kleine Applications und setzen ihre App-Idee um.

Dieser Workshop richtet sich an Jugendliche, die bereits Erfahrungen in der Programmierung haben. Wer möchte, kann gerne eigene Geräte (Laptop, Smartphone, Tablet) mitbringen und an ihnen arbeiten. Es werden auch Geräte zur Verfügung gestellt.

Der Kurs findet vom 25. bis 27.10.23 täglich statt. Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung per Mail.