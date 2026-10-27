Erstes Treffen Krippenspielproben

Beim diesjährigen Krippenspiel wird die wirklich wahre Geschichte vom Stern von Betlehem erzählt. Beim ersten Treffen erfolgt die Rollenverteilung, bei der die Kinder je nach Bedarf, Fähigkeiten und Lust Rollen mit oder ohne Text erhalten. Geprobt wird immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr ohne Begleitung der Eltern. Die Generalprobe findet am 23. Dezember um 11 Uhr statt.