(Er)wachsen

Wie fühlt es sich an, in dieser Welt erwachsen zu werden? Die 15- bis 17-Jährigen des Theaterlabors 4 setzen sich in ihrem Stück mit dem eigenen Erwachsenwerden auseinander. Sie öffnen eine Perspektive, die oft nicht gesehen wird, nämlich die der Jugendlichen. Denn sie sind es, die mit den Konsequenzen der Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, leben müssen

Der Eintritt kostet für Kinder 6 Euro, für Erwachsene 9 Euro und für Familien 22 Euro. Die Tickets gibt es an der Theaterkasse sowie im Online-Verkauf. Reservierungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.