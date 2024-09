In der Erzählwerkstatt für Familien geht es an vier Nachmittagen im Spielhaus mutig zu. Es wird erzählt, fabuliert, gemalt und gespielt. Am Ende ist alles bereit für den Auftritt bei den Feuerspuren. Gemeinsam überwinden Kinder und Erwachsene kühn ihr Lampenfieber.

Teilnahme kostenfrei und ohne Anmeldung.