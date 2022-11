× Erweitern Es ist ein Elch entsprungen

Als eines Tages ein Elch namens Mr. Moose durch die Wohnzimmerdecke der Wagners kracht, beginnt für den kleinen Bertil eine aufregende Zeit. Der Elch ist bei einem Testflug mit dem Weihnachtsmann von der Bahn abgekommen und abgestürzt. Nun hat Bertil endlich einen Freund, der ihn versteht und mit dem er verrückte Sachen anstellen kann. Der starke Mr. Moose kann ihn außerdem vor den gemeinen Kindern in der Schule beschützen.

Somit wäre alles in bester Ordnung, wäre da nicht der unfreundliche Hofbesitzer und Vermieter Pannecke. Dessen sehnlichster Traum: einmal einen Elch jagen! Doch Bertil muss sich nicht nur vor Pannecke fürchten, der mit seinem Gewehr hinter Mr. Moose her ist. Auch der Weihnachtsmann möchte seinen Elch wieder abholen, damit er rechtzeitig zum Heiligen Abend die Weihnachtsgeschenke an die Kinder verteilen kann. Was soll Bertil bloß tun, um seinen Freund nicht zu verlieren?

× Es ist ein Elch entsprungen - Trailer

D 2005, Regie: Ben Verbong, mit Raban Bieling, Anja Kling, Mario Adorf, FBW-Prädikat: besonders wertvoll, 90 Min., empfohlen ab 6 Jahren

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.