× Erweitern © Theater Wrede Es ist… ein Stein!

Seit es die Erde gibt, sind Steine in ihr beschäftigt: Sie wandern, wachsen, schwitzen und verwandeln sich. Uns Menschen gibt es dank der Steine. Wie verwandt sind wir mit ihnen? Wir Menschen haben uns fantastische Geschichten über Steine ausgedacht, doch welche Geschichten würden die Steine selbst erzählen? Das Performancekollektiv Frl. Wunder AG lädt mit seinem Objekttheater Theatergäste ab 4 Jahren ein in eine fabelhafte Landschaft, in der sich uralte Felsen an den Anbeginn der Zeit erinnern, verirrte Findlinge umherstreifen und funkelnde Mineralien mehr erleben, als wir ahnen.

Der Eintritt kostet für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro.