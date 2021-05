× Erweitern © MARUM / Universität Bremen Projekt: Es war einmal

Oft wird Wissenschaft mit grauer Theorie und verstaubten Büchern in Verbindung gebracht. Vor 5 Jahren beschloss ein Team des "MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften" der Universität Bremen dies zu ändern. Herausgekommen sind wissenschaftliche Kurzgeschichten für Kinder und Eltern, die ernste Inhalte auf eine lockere und unterhaltsame Art transportieren. Bis jetzt sind zwei Kurzgeschichten-Bände erschienen, die kostenlos in verschiedenen Sprachen hier heruntergeladen werden können.

In einer mehrsprachigen Online-Live-Lesung über Zoom wird die Geschichte rund um die kleine Batterie Sarah vorgestellt. Sarah lebt an der Oberfläche des tiefen, blauen Ozeans und eigentlich gefällt es ihr dort ganz gut. Doch bald schon bekommt sie unangemeldeten Besuch von kleinen, klebrigen Störenfrieden. Innerhalb kürzester Zeit verwandeln die ungebetenen Gäste die wundervolle und ausgeglichene Unterwasserwelt in eine schmutzige und ungemütliche Umgebung. Aber was sind das nur für komische Ruhestörer und wie wird man sie wieder los?

Die Teilnahme ist kostenlos. Der Link zur jeweiligen Lesung wird am Tag der Veranstaltung verschickt.

Termine und Anmeldung per E-Mail: