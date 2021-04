Es war (k)einmal im Märchenland

Der Zauberer, der mit seiner Waage für Gut und Böse für ausgleichende Gerechtigkeit im Märchenland sorgt, ist reichlich überarbeitet. Er verschwindet nach Schottland zum Golfen und überlässt seinen Assistenten, ein hektischer Gernegroß (Mambo) und ein einfältiger Koloss (Munk), das Feld. Sie sollen in seiner Abwesenheit das kostbare Instrument bewachen.

Cinderella erhält unterdessen von ihrem bestem Freund Rick, der Tellerwäscher im Schloss ist, die Einladung zum königlichen Ball, ihre Schwestern ebenfalls. Für Rick ist der Prinz ein eingebildeter Klotz, der sich ängstlich an seinen Prinzen-Knigge und die höfischen Regeln klammert. Der Prinz ist Cinderellas Traummann und Rick kann nicht verstehen, warum sie dem Glamour-Boy auf dem Leim geht. Verärgert kehrt er zu seinen Freunden in die Küche zurück.

Aus Langeweile macht Mambo in der Halle des Zauberers ausgelassene Späße. Dabei fällt die Zauberkugel aus der Verankerung, die der Zauberer nutzt, um zwischen den verschiedenen Märchen zu reisen. Sie öffnet ausgerechnet ein Portal vor Cinderellas bösen Stiefmutter Frieda, die auf dem Weg zum Ball des Prinzen ist. In der Halle der Zauberer angekommen, überwältigt sie Mambo und Munk, und reißt sich den Zauberstab an sich. Mit seiner Macht will sie bewirken, dass endlich mal die Bösewichte gewinnen und ein Happyend es fortan nicht mehr geben soll.

Animation, USA/D 2006, Regie: Yvette Kaplan, mit den Stimmen von: Martin Semmelrogge, Nina Moghaddam und Malte Arkona, 87 Min., empfohlen ab 8 Jahren