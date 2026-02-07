Es wird magisch

× Erweitern © Magic Park Verden Eule Gloria und Zauberer Fabulus

Die neue, überarbeitete Show um Zauberer Fabulus und seine Eule Gloria feiert heute eine magische Premiere und ist ab dem ersten Sommerferientag täglich im Fabulus-Theater zu sehen. Im Mittelpunkt ein geheimnisvolles magisches Haus voller Überraschungen und Rätsel. Zauberer Fabulus muss beweisen, ob er seiner Magie wirklich würdig ist.

Besucher:innen dürfen sich auf deutlich mehr Zauberei, neue Effekte und eine noch stärker erzählte Geschichte freuen. Auch einzelne Mitmach-Momente gehören zur neuen Inszenierung und sorgen dafür, dass das Publikum das Abenteuer besonders intensiv erleben kann.

Das Event findet zu den normalen Öffnungszeiten des Parks statt und ist im regulären Parkeintritt inklusive. Für die Teilnahme fällt der reguläre Online-Eintritt für Gäste ab 3 Jahren in Höhe von 22,50 Euro oder alternativ das Familienticket ab 101,50 Euro an. Für Kinder bis 2 Jahre ist der Eintritt zwar frei, das kostenlose Ticket muss jedoch zwingend im Online-Shop dazugebucht werden.