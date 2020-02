Espen und die Legende vom Bergkönig

Espen Askeladd, der Jüngste von drei Brüdern einer armen Bauernfamilie, ist fröhlich und hilfsbereit, aber auch ziemlich schusselig. So passiert es, dass er aus Versehen das Bauernhaus seiner Familie in Brand steckt und sie alle nun vor dem Nichts stehen. Die einzige Chance, die den Brüdern noch bleibt, ist, die vom Bergkönig entführte Prinzessin zu retten. Denn dafür gibt es eine große Belohnung! Doch der Bergkönig erweist sich als mordsmäßiger Troll und Unhold. Ein märchenhafter Abenteuerfilm um den in Norwegen beliebten Sagenhelden "Askeladden", "zeitgemäß und mit grandiosem Witz, die Bilder sind opulent, die Hexen wahnsinnig fies und das Monster riesengroß." (Nordische Filmtage Lübeck)

NOR 2017, Regie: Mikkel Brænne Sandemose, mit Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen, 104 Min., ab 10 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.