Themenabend: Essen kommen

Gemeinsame Mahlzeiten sind viel mehr als Essen, sie sind das Salz in der Suppe guter Beziehungen. Wie es gelingen kann, dass sich alle am Tisch wohl fühlen und warum eine gesunde, entspannte Ess- und Tischkultur die Lösung vieler Konflikte sein kann, erklärt familylab Seminarleiterin Imke Guzewski von "Selbst ist das Kind". Der Themenabend richtet sich an Eltern von Kindern zwischen 1 und 8 Jahren.

Die Vorträge von Imke Guzewski beruhen auf den Werten und der Literatur von Jesper Juul, einem dänischen Familientherapeuten.

Der Themenabend wird über Zoom abgehalten und kostet 25 Euro. Anmeldungen werden unter imke@selbstistdaskind.de entgegengenommen.