Essen, Nörgeln, naschen

Dieser Online-Kurs hilft Eltern von Babys und Kleinkindern, sich umfassend über das Thema Ernährung zu informieren und sich auf mögliche Herausforderungen im Familienalltag vorzubereiten. In dem Kurs erfahren Sie, was angeborene Vorlieben und Abneigungen Ihres Kindes sind und lernen so, warum Ihr Kind eben so is(st) wie es i(s)st. Außerdem wird vermittelt, wie man trotz „schwieriger“ Phasen ein gesundes Essverhalten zuhause etablieren kann - und das ganz ohne Druck! Häufige Fragen zum Thema Ernährung werden beantwortet: Braucht mein Kind täglich Milch und Fleisch? Bekommt es genug Nährstoffe? Und sind Quetschies eigentlich gesund? Praxisnahe Infos sollen den Teilnehmer:innen dabei helfen, kluge Entscheidungen im Alltag treffen zu können.

Essenlernen mit den Regeln der Evolution

Wie kann gesunde Ernährung aussehen?

Frühe Prägung und Ihr Einfluss auf das kindliche Essverhalten

Wie etabliere ich ein gesundes Essverhalten ohne Druck?

Kosten: 1 x 120 Minuten für 40 Euro, Paare 50 Euro nach Anmeldung per Mail, telefonisch oder online