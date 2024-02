Essen wie Ötzi

Der Promi aus dem Eis lebte vor etwa 5300 Jahren. Was er damals gegessen und wie er gelebt hat, schauen sich 8- bis 12-jährige Museumsgäste bei einem Gang durch die Sonderausstellung Ötzi. Der Mann aus dem Eis an. Im Anschluss backen sie Brot wie in der Steinzeit und probieren Feuerzeuge aus, wie Ötzi es bei sich trug.

Das Angebot kostet 12,50 Euro nach Anmeldung.