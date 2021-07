Come back and connect

Gerade für Teenager war die Zeit des Distanzunterrichts und privater Kontaktbeschränkungen schwer. Viele haben die "Social-Media Vereinsamung“ am eigenen Körper erfahren und auf wichtige Interaktionen und den Kontakt zu Freunden verzichten müssen.

Um ihnen emotionalen Rückhalt zu geben und die Angst vor der Einsamkeit zu nehmen, die durch die Isolation während der Pandemie verursacht oder verstärkt wurde, sind 11- bis 15-Jährige zum Austausch mit Bewegung und Kommunikation eingeladen, um in Kontakt mit sich und anderen zu kommen, eigene Körperlichkeit und den Spaß an der Begegnung und Bewegung in der Gruppe zu erleben.

Tänzer, Choreograf und Schauspieler Augusto Jaramillo leitet den kostenlosen Workshop. Wer mitmachen möchte, meldet sich einfach im Tanzstudio etage° an.