EU-Rallye - Europe around the corner

Anlässlich des heutigen Europatags und im Rahmen der Europawoche Bremen fordert der Bremer Jugendring alle Kinder und Jugendlichen zu einer Jugendverbandschallenge heraus. In Gruppen von 3 bis 4 Personen nehmen sie an der EU-Rallye teil und setzen damit ein gemeinsames Zeichen für Europa. Nachdem alle am Bremer Roland in der Innenstadt eingetroffen sind, können sie sich über die Grenzen der Gruppen hinweg darüber austauschen, wie sie Europa leben beziehungsweise erleben. Den Teilnehmer:innen winkt außerdem die Chance auf einen individuellen Buchpreis. Fahrtkosten von Kindern und Jugendlichen aus Bremerhaven können übernommen werden.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter johanna.kamin@bremerjugendring.de an.