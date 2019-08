× Erweitern Eule findet den Beat

Die Inszenierung nach dem gleichnamigen Hörspiel feierte 2016 im Hamburger Schmidtchen seine Premiere. Jetzt geht das Kinder-Theater-Konzert nach über 20 Veranstaltungen mit mehr als über 7000 Zuschauern auf Deutschland-Tour.

Seit Erscheinen des Hörspiels im Frühjahr 2014 versetzt das muntere und neugierige Vogeltier Kinder und Eltern in Begeisterung. Rund 100.000 Mal verkaufte sich das musikalische Abenteuer, in dem eine kleine Eule auf große Entdeckungsreise geht, um Kindern die Vielfalt der Musik näherzubringen.

Auch „Eulen-Pate“ Rolf Zuckowski, der das Hörspiel entdeckte und seither begleitet, besuchte die Premierenspielstätte auf dem Hamburger Kiez und zeigte sich hocherfreut über die dynamische Umsetzung: "Eine ideenreiche, witzige und überraschende Inszenierung mit einer ansteckenden Spielfreude auf der Bühne (Super-Band!) und mitten im Publikum. Einfach großartig und fit für viele Fortsetzungen im Eule-Land."

Motiviert durch die Welle der Euphorie und der vielen Zustimmung wurde schnell klar: Eule darf und soll den Beat auch in andere Spielstätten und Städte tragen: Let's go in Tour!

Tickets für Kinder ab 15, Erwachsene ab 20 Euro.