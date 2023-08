Eulenspiegel in Bremen

× Erweitern © Martin Luther/Focke-Museum Focke goes City

Focke goes City: Die neue Ausstellung des Focke-Museums in der Galerie in der Lloydpassage bringt erstaunliche Geheimnisse ans Licht: Während die Stadtmusikanten Bremen weltberühmt machten, obwohl sie die Stadt nie erreichten, ist kaum bekannt ist, dass Till Eulenspiegel vier seiner Streiche in Bremen aufführte. Der mittelalterliche Raufbold mit seinem äußerst eigenwilligen Humor nahm sogar an der Schaffermahlzeit teil.

Prof. Dr. Rainer Stollmann, der bis 2012 an der Universität Bremen Kulturwissenschaft gelehrt hat, und Dr. Bora Aksen, Kurator am Focke-Museum, haben eigens für die Galerie des Bremer Landesmuseums in der Lloydpassage eine Ausstellung konzipiert, die dem Wesen Eulenspiegels auf den Grund geht.

Denn die von dem Braunschweiger Stadtschreiber Hermann Bote schriftlich fixierten Volkserzählungen aus dem frühen 16. Jahrhundert illustrieren den Epochenwandel von der Feudalherrschaft zur kapitalistischen Gesellschaft.

Was hat Eulenspiegel mit dem Bauernkrieg zu tun? Welche besondere Beziehung unterhielt er zu Bremen? Das sind die wesentlichen Fragen der Ausstellung, die anschaulich beantwortet werden. Mit Objekten der Landesarchäologie, eigens vom Studio Babelsberg angefertigten Holzschnitten und KI-generierten Fotos - schließlich nahm Eulenspiegel es mit der Wahrheit auch nicht so genau.

Zu sehen bis zum 16. Dezember 2023, Montag bis Sonnabend, 11 bis 18 Uhr.