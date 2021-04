Das EU-Bildungsprogramm Erasmus ist für Studierende von großer Bedeutung. Es ermöglicht ihnen ein Studium oder Praktikum im Ausland. Über Zoom bietet die Hochschule Bremen im Rahmen der Europawoche Bremen eine Infoveranstaltung für Studierende zum "Erasmus+"-Programm an. Um teilzunehmen, einfach auf diesen Zoom-Link klicken und folgende Daten angeben:

Meeting-ID: 910 2614 9580, Kenncode: 056877

Nach der Informationsveranstaltung können die Teilnehmenden ihr Wissen zu Europa und Erasmus über die Actionbound-App testen. Die QR-Codes der Actionbounds werden in der Präsentation eingeblendet. Alternativ kann in der App nach „Europa, Erasmus und Ich“- Actionbound beziehungsweise „Europe, Erasmus and I“ - Actionbound gesucht werden.