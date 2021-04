Europa in Leherheide – bunt und kreativ

Die Steuerungsgruppe der Stadtteilkonferenz Leherheide lädt anlässlich der Europawoche die Bremerhavener:innen zu einer Rundtour zu Fuß oder mit dem Fahrrad ein. Sie führt an Plätze, Projekte oder Einrichtungen, die von der EU gefördert sind oder die sich während der Europawoche mit einem EU-Mitgliedsstaat auseinandergesetzt haben. An jeder der acht Stationen befindet sich eine Karte, in der alle Stationen eingezeichnet sind, sodass sich jeder und jede die Route selbst zusammenstellen kann. Die Aktionen werden auf dem jeweiligen Außengelände oder am Gebäude präsentiert.

Stadtteilbibliothek Leherheide

Hier dreht sich alles um die vielfältige europäische Literatur, die alle Alters- und Interessengruppen anspricht. Vorgestellt beziehungsweise näher gebracht werden Werke bekannter oder noch unbekannter europäischer Autor:innen. Die Palette reicht vom Bilderbuch bis zum Gedichtband.

Wann: 14:30 - 18 Uhr

Offener Bücherschrank

Die zu einem Bücherschrank umgebaute ehemalige Telefonzelle stellt während der Europawoche umfassendes Informationsmaterial rund um die Europäische Union in Form von Broschüren, Flyern, Postern und Spielen für Kinder und Erwachsene bereit.

Wo: vor dem Polizeirevier Leherheide, Hans-Böckler-Str. 36 e

Wann: die ganze Woche

Familienzentrum Louise-Schröder Str.

Unter dem Motto "eten – dansen – gelukkig", was übersetzt "essen, tanzen und fröhlich sein" heißt, stehen heute ab 9 Uhr die Niederlande im Mittelpunkt. Kinder und Familien dekorierten das Familienzentrum passend zum Motto. Außerdem sind verschiedene kleine Aktionen geplant. Typisch niederländische Rezepte warten am Zaun zum Mitnehmen.

Wo: Louise-Schroeder-Str. 9 b

Freizeittreff Leherheide

Im Vorfeld haben sich Kinder und Jugendliche mit dem Thema Schweden auseinandergesetzt. Die Ergebnisse können den ganzen Tag an der Fensterfront bewundert werden. Der offene Treff selbst wurde passend zum Thema umgestaltet.

Wo: Ferdinand-Lassalle-Straße 102

Karl-Marx-Schule

Jedes Kind der 4. Klasse beschäftigte sich intensiv mit einem europäischen Land ihrer Wahl und gestaltete ein Themenplakat. Diese sind an den Fenstern der KMS (in Richtung Freizeittreff Leherheide) den ganzen Tag zu sehen und stellen die Vielfalt der Länder Europas dar.

Wo: Ferdinand-Lassalle-Straße 102

Erika-See

Von 2012 bis 2014 wurde der See mit Mitteln aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) unter dem Motto „Naturerleben in Leherheide“ aufgewertet. Wer mag, kann hier Fotos schießen und das schönste an chance.leherheide@afznet.de senden für eine Fotostrecke auf leherheide.de. Falls die Fotografen das Foto in den sozialen Netzwerken posten, dürfen folgende Hashtags gerne verwendet werden: #europawoche #europawoche2021. #europainbremerhaven

Wann: den ganzen Tag

Wo: Leherheide-West

Kita Otto-Oellerich-Straße

Heute steht das Land Frankreich im Zentrum aller Aktivitäten. Jede Gruppe hatte etwas zu Themen wie Kunst, Mode, Küche und Kultur in Frankreich vorbereitet. Die Ergebnisse werden heute am Zaun und auf dem Außengelände präsentiert.

Wo: Otto-Oellerich-Str. 20

afz Chance Leherheide

Die durch den Europäischen Sozialfond (ESF) geförderte Projekte „Offene Beratung“ und „LuNA – Anlaufstelle für migrantische Frauen*“ stellen sich vor. Sie sind ein Beispiel für die Fördermöglichkeiten der Europäischen Union und deren Reichweite auch auf regionaler Ebene.

Wann: 13 - 17 Uhr

Wo: Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH, Chance Leherheide, Hans-Böckler-Str. 36