Internationale Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Ländern werden in den Unterricht einbezogen. Sie gestalten mit der betreuenden Lehrkraft ein Projekt, in dem sie ihr Heimatland auf anschauliche Weise vorstellen. Das "Europa macht Schule"-Projekt richtet sich an alle Schulformen und Klassenstufen.

Lehrer:innen, die mehr darüber erfahren möchten, wie sie ein Stück Europa ins Klassenzimmer bringen und es auf lebedinge Weise erfahrbar machen, können sich ab 17 Uhr zur Zoom-Videokonferenz der Universität Bremen dazuschalten. Die Videokonferenz wird im Rahmen der Europawoche Bremen auf Deutsch und Englisch abgehalten.

Es berichten ehemalige Teilnehmer:innen und Lehrer:innen, die das Projekt bereits mitgemacht haben, welche Bereicherung die Teilnahme an dem Projekt für sie und ihre Schüler:innen dargestellt hat. Zeit für den gemeinsamen Austausch über potenzielle Projekte für die jeweilige Schule gibt es ebenfalls.

Hier geht's zur Videokonferenz