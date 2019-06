Ex Post facto

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Theaterproduktion des Jugendclub-Jugendkulturarbeit e. V. im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

Es gibt Geschichten, die bleiben unerzählt, weil man sich vor ihren Wahrheiten scheut. Aber es gibt auch Geschichten, die von Generation zu Generation weitergetragen werden, aber in den Schatten der nächtlichen Metropolen verborgen bleiben. Diese ist eine davon. Der Jugendclub beschäftigt sich mit dem großen Thema Demokratie, ihrer Erfindung in Athen, den drei Säulen und ihren unterschiedlichen Ausprägungen, der Transformation und der Frage, was jede*r von uns von der Demokratie hat. Die historische Entwicklung und große Reden führen in die Gegenwart und einen ungleichen Kampf der Kellerkinder gegen Diktatur, Macht und Kapital. Auf der anderen Seite wird die Elite mit ihren Ängsten konfrontiert und muss sich für andere öffnen, um zu überleben. Die einen verlieren, die anderen gewinnen, wieder andere wechseln die Seiten. Aber allen ist gemeinsam, dass sie ein eigenes Leben wollen und auch glücklich sind.

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.