Stadt- und Landleben Afrika

× Erweitern © Übersee-Museum Bremen/Matthias Haase Afrika-Ausstellung im Übersee-Museum

Bei der Ferien-Familienaktion entdecken Kinder und Eltern gemeinsam das Familien- und Arbeitsleben in Afrika. Fast die Hälfte der Afrikaner:innen lebt heute in Städten. In den ländlichen Regionen wohnen immer weniger Menschen. Doch was sind die Gründe dafür? Und wie unterscheidet sich der Schulalltag von dem in Deutschland? Am Beispiel von Kenia erfahren die Kinder, wie die Menschen in der Stadt und auf dem Land wohnen und welche Herausforderungen es in ihrem Alltag gibt. Im Anschluss an die Führung wird das Gesehene beim Basteln kreativ reflektiert.

Die Veranstaltung kostet 2,50 Euro zzgl. Museumseintritt (Kinder 3, Erwachsene 7,50 Euro).