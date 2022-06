Auf Tauchgang im Museum

× Erweitern © Matthias Haase Ozeanien-Ausstellung, auf Tauchgang im Übersee-Museum

Bei der Ferien-Familienaktion werfen Kinder und Eltern gemeinsam einen Blick in die Unterwasserwelt. Im Zentrum stehen Fragen wie etwa, warum sind Korallenriffe so wichtig für uns und unseren Planeten? Was brauchen Tiere und Pflanzen für das Leben im Meer? Und was verbirgt sich in den Tiefen des Meeres, wo das Licht nie hingelangt? Gemeinsam gehen die Kinder auf einen Tauchgang durch verschiedenen Ozeane der Welt und entdecken außergewöhnliche Lebensräume und deren Bewohner – vom kleinen Planktonkrebs bis zum riesigen Blauwal. Neben der Schönheit der Unterwasserwelt, wird auch der Einfluss des Menschen betrachtet.

Im Anschluss an die Führung wird das Gesehene beim Basteln kreativ reflektiert.

Die Veranstaltung kostet 2,50 Euro zzgl. Museumseintritt (Kinder 3, Erwachsene 7,50 Euro).