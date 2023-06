× Erweitern © MARUM Expedition zum Ozeanboden Das Tauchfahrzeug Marum Quest kurz vor dem Abtauchen

Der Ozeanboden macht 71 Prozent der festen Oberfläche der Erde aus und ist zum größten Teil nur sehr schwer zugänglich. Seine Beprobung und Beobachtung erfordert daher den Einsatz hoch spezialisierter Unterwassertechnologien. Die Fotoausstellung zeigt Impressionen von Schiffsexpeditionen, bei denen modernste Technologien zum Einsatz kommen – beispielsweise Tauchroboter, mit denen Wissenschaftler:innen immer wieder spektakuläre Entdeckungen machen. Präsentiert werden auch Aufnahmen faszinierender Ökosysteme, die bei Tauchgängen in der Tiefsee entstanden sind.

Die Fotoausstellung ist ein Projekt des Exzellenzclusters „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ des MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Zu sehen vom 10. Juni bis zum 23. August 2023 im Haus der Wissenschaft.

An die Fotoausstellung „Expedition zum Ozeanboden“ knüpft die interaktive Ausstellung „3.688 Meter unter dem Meer – Auf Entdeckungsreise am Ozeanboden“ an.